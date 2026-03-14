Não é com leite, nem com manteiga: chef ensina a fazer purê de batata profissional que qualquer um consegue preparar

Segredo para um purê mais leve, liso e marcante pode estar em um detalhe simples que quase ninguém presta atenção

Layne Brito - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Na cozinha, alguns pratos parecem simples, mas escondem truques que fazem toda a diferença no resultado final. É o caso do purê de batata, receita clássica que muita gente prepara no dia a dia, mas que nem sempre atinge aquela textura cremosa e uniforme típica de restaurante.

Ao contrário do que muitos pensam, o segredo de um purê mais profissional não está, necessariamente, no uso de leite ou manteiga.

Para chefs e cozinheiros mais experientes, o resultado começa muito antes, ainda na escolha do ponto da batata e na forma como ela é trabalhada depois do cozimento.

A primeira dica é cozinhar as batatas até que fiquem bem macias, mas sem passar do ponto.

Isso evita excesso de água e ajuda a manter a consistência correta. Depois, o ideal é amassar tudo ainda quente, o que facilita alcançar uma textura mais lisa e sem grumos.

Outro detalhe importante está na finalização.

Em vez de apostar nos ingredientes mais tradicionais, a técnica pode usar a própria água do cozimento, adicionada aos poucos, para dar cremosidade sem pesar.

Assim, o purê ganha leveza e mantém o sabor da batata mais evidente.

Para reforçar a textura, o preparo também pede paciência na hora de mexer.

O movimento constante ajuda a incorporar melhor os ingredientes e deixa o prato mais uniforme.

O resultado é um purê delicado, aveludado e fácil de combinar com carnes, frango e até legumes.

Com alguns cuidados simples, uma receita comum pode ganhar aparência sofisticada e sabor de comida feita por especialista, sem dificuldade e sem exigir ingredientes caros.

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