Bater vinagre e detergente no liquidificador: para que serve essa mistura e por que é recomendado

Truque simples tem chamado atenção de quem busca uma forma mais prática de cuidar de um dos eletrodomésticos mais usados da cozinha

Layne Brito - 29 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Na correria do dia a dia, nem sempre sobra tempo ou paciência para lidar com a limpeza completa de alguns itens da cozinha. Entre eles, o liquidificador costuma ocupar lugar de destaque.

Usado no preparo de vitaminas, molhos, sucos e receitas variadas, ele acumula resíduos com facilidade e, muitas vezes, acaba guardado sem a higienização ideal.

É justamente nesse cenário que uma mistura simples, feita com ingredientes comuns, passou a despertar a curiosidade de quem gosta de soluções rápidas e práticas dentro de casa.

Bater vinagre com detergente no liquidificador é um truque caseiro recomendado porque ajuda a soltar sujeiras, reduzir odores e facilitar a limpeza da parte interna do copo e das lâminas.

O detergente atua diretamente na remoção da gordura e dos resíduos deixados pelos alimentos, enquanto o vinagre entra como um aliado para neutralizar cheiros mais fortes e contribuir para uma sensação de limpeza mais completa.

O sucesso da mistura está, principalmente, na praticidade.

Em vez de esfregar o interior com dificuldade ou tentar alcançar áreas mais complicadas, muita gente aposta nesse método para acelerar o processo e deixar o eletrodoméstico mais limpo em menos tempo.

O movimento do aparelho durante o uso da solução ajuda a espalhar o líquido por toda a parte interna, alcançando pontos que normalmente exigiriam mais esforço na lavagem manual.

Ainda assim, o truque deve ser visto como uma etapa de apoio, e não como substituto total da higienização tradicional.

Depois do procedimento, o ideal é enxaguar bem o copo e finalizar a limpeza normalmente.

No fim das contas, a recomendação faz sucesso porque une praticidade, economia e a sensação de resolver um problema comum com aquilo que quase todo mundo já tem em casa.

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