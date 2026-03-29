Cliente se engasga com pedaço de carne enquanto almoçava em restaurante de Goiânia e é salvo por policiais
Vítima foi socorrida por militares que estavam no local e agiram rapidamente para evitar o pior
Um cliente, de 76 anos, se engasgou com um pedaço de carne enquanto almoçava em um restaurante de Goiânia, no último sábado (28), e foi salvo por policiais militares que estavam no local.
O caso aconteceu em um estabelecimento na Rua 9, no Centro, e foi presenciado por dois agentes do 38º Batalhão da Polícia Militar (PM), que perceberam a situação e agiram rapidamente.
Segundo a corporação, o idoso estava acompanhada do irmão quando começou a apresentar dificuldade para respirar. O familiar ainda tentou ajudar, mas não conseguiu desobstruir as vias respiratórias.
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Diante dos sinais de agravamento e início de desfalecimento, um dos policiais realizou a manobra de Heimlich, técnica utilizada para desengasgo em situações de emergência.
“Quando percebemos que ele estava desfalecendo, realizamos as manobras para desengasgá-lo. Felizmente foi bem-sucedida e ele conseguiu expelir o alimento”, relatou o cabo Felipe.
Após o atendimento, a vítima se recuperou ainda no local e não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.
A ação foi registrada por câmeras de segurança do restaurante. Assista:
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— Portal 6 (@portal6noticias) March 29, 2026
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