Faxineiras revelam a frequência ideal para manter a casa sempre limpa e cheirosa

Nem tudo precisa ser lavado todos os dias, mas alguns cuidados na medida certa podem transformar a rotina e deixar a casa mais agradável

Layne Brito - 29 de março de 2026

(Foto:Reprodução/Freepik)

Manter a casa limpa e cheirosa o tempo todo parece, para muita gente, uma missão impossível em meio à correria do dia a dia. No entanto, o segredo não está em passar horas esfregando cada canto da residência, mas em entender a frequência certa para cada tarefa.

É justamente essa lógica que profissionais da limpeza defendem para garantir ambientes mais organizados, leves e com sensação constante de cuidado.

Na prática, alguns espaços exigem atenção mais frequente por acumularem sujeira com maior rapidez.

Cozinha e banheiro, por exemplo, costumam liderar essa lista, já que concentram restos de alimentos, gordura, umidade e circulação intensa.

Nesses casos, pequenas ações diárias, como limpar pias, bancadas, vasos sanitários e recolher o lixo, já fazem grande diferença no visual e no cheiro da casa.

Por outro lado, nem tudo precisa entrar na rotina diária.

Salas, quartos e áreas menos usadas podem seguir um cronograma mais espaçado, com faxinas semanais voltadas para piso, poeira, troca de roupas de cama e organização geral.

Já itens como janelas, armários, geladeira, cortinas e estofados podem ser incluídos em limpezas mais profundas, feitas em intervalos maiores, sem comprometer a sensação de higiene no restante do ambiente.

A estratégia, segundo quem trabalha diretamente com faxina, é dividir as tarefas para evitar acúmulo e também o desgaste de tentar resolver tudo de uma só vez.

Quando a manutenção acontece aos poucos, a casa tende a permanecer arrumada por mais tempo, sem exigir esforço excessivo.

Além disso, o uso correto de produtos e a ventilação dos cômodos ajudam a prolongar a sensação de frescor.

No fim das contas, a casa sempre limpa não é, necessariamente, a que vive em faxina pesada, mas a que segue uma rotina inteligente.

Com organização e constância, é possível manter o lar agradável, cheiroso e pronto para o dia a dia sem transformar a limpeza em um fardo.

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