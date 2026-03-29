O erro que todo mundo comete ao lavar o box do banheiro e como deixá-lo brilhando em 5 minutos

Mistura caseira com ingredientes simples promete remover sujeira e devolver o brilho sem esforço excessivo

Gabriel Yuri Souto - 29 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal Dicas da Kel)

Manter o box do banheiro limpo e transparente pode parecer uma tarefa difícil. No entanto, um erro comum acaba dificultando ainda mais o processo: o uso excessivo de força e produtos inadequados na limpeza.

De acordo com conteúdo compartilhado por Mai Routine, do canal @mairoutine, é possível limpar o box de forma rápida e eficiente utilizando uma mistura caseira simples, sem precisar esfregar com intensidade.

Muitas pessoas acreditam que quanto mais força aplicam, melhor será o resultado da limpeza. No entanto, essa prática pode desgastar o vidro e não remove completamente resíduos como gordura, sabão e marcas de água.

Além disso, o uso de produtos inadequados pode deixar manchas ou até criar uma película que dificulta a limpeza futura.

A mistura caseira que facilita a limpeza

O método indicado utiliza três ingredientes acessíveis:

Vinagre

Álcool

Bicarbonato de sódio

Essa combinação atua diretamente na remoção de sujeiras e manchas. O vinagre ajuda a dissolver resíduos, o bicarbonato potencializa a limpeza e o álcool contribui para dar brilho e secagem mais rápida.

Assim, a mistura se torna uma alternativa prática e econômica para o dia a dia.

Como aplicar o método corretamente

O processo é simples e pode ser feito em poucos minutos:

Misture os ingredientes em um recipiente ou borrifador

Aplique a solução diretamente no vidro do box

Aguarde alguns minutos para agir

Passe um pano ou esponja macia

Enxágue, se necessário, e finalize com pano seco

Dessa forma, a sujeira se solta com facilidade, sem necessidade de esforço excessivo.

Resultado rápido e eficiente

Ao utilizar essa técnica, o box tende a ficar limpo e brilhante em poucos minutos. Além disso, a secagem rápida evita marcas e manchas no vidro.

Por isso, o método tem ganhado destaque por unir praticidade, economia e eficiência.

Dica para manter o box sempre limpo

Para evitar o acúmulo de sujeira, o ideal é realizar limpezas frequentes e remover o excesso de água após o banho.

Assim, o vidro permanece conservado por mais tempo e exige menos esforço na limpeza pesada.

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