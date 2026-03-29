Países onde brasileiros podem morar sem visto e viver legalmente

Novas possibilidades internacionais surgem com regras menos burocráticas para quem busca oportunidades fora

Magno Oliver - 29 de março de 2026

Idioma de origem latina chama atenção pela facilidade de aprendizado e pelas oportunidades que oferece fora do país (Foto: Reprodução/ Pexels)

A busca por oportunidades no exterior tem crescido entre brasileiros nos últimos anos, impulsionada por fatores como qualidade de vida, segurança e acesso a novos mercados de trabalho.

Nesse cenário, acordos internacionais e legislações específicas têm facilitado a mobilidade, permitindo que cidadãos do Brasil possam residir legalmente em alguns países sem a necessidade de visto prévio.

Segundo diretrizes do Ministério das Relações Exteriores e acordos regionais como o firmado pelo Mercosul, brasileiros têm direito à residência simplificada em diversos países da América do Sul. Além disso, outras nações adotam políticas migratórias mais flexíveis, permitindo regularização após a entrada no território.

Países onde brasileiros podem morar sem visto e viver legalmente

1. Argentina

Brasileiros podem entrar apenas com documento de identidade e solicitar residência temporária com base nos acordos do Mercosul. O processo é relativamente simples e pode evoluir para residência permanente.

2. Uruguai

Conhecido pela qualidade de vida, o país permite que brasileiros solicitem residência legal após a entrada. O processo exige comprovação de renda ou vínculo com o país, mas é considerado acessível.

3. Paraguai

Oferece uma das políticas migratórias mais simples da região. Brasileiros podem obter residência com facilidade, mediante apresentação de documentos básicos e comprovação financeira.

4. Chile

Apesar de não ser membro pleno do Mercosul, mantém acordos que facilitam a permanência de brasileiros. É possível solicitar autorização de residência temporária após a chegada.

5. Bolívia

Permite entrada com documento de identidade e oferece opções de regularização migratória no próprio país. O custo de vida mais baixo também atrai brasileiros.

6. Irlanda

Embora não faça parte de acordos regionais com o Brasil, permite a entrada de brasileiros sem visto para turismo e oferece alternativas de permanência legal, especialmente por meio de cursos e autorizações de trabalho.

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