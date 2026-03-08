Fim da escala 6×1: rede de supermercados sai na frente e muda regime de trabalho dos funcionários

Grupo Supernosso inicia projeto piloto que troca a escala 6x1 pela jornada 5x2, garantindo dois dias de folga semanal para colaboradores das áreas operacionais

Gabriel Yuri Souto - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Uma grande rede do setor supermercadista decidiu antecipar um debate que cresce no Brasil: o fim da escala 6×1. O Grupo Supernosso, quinta maior rede de supermercados de Minas Gerais, anunciou que passará a adotar a escala 5×2, modelo que garante dois dias de folga por semana aos funcionários.

Inicialmente, a mudança começa a valer a partir de março, por meio de um projeto piloto em três unidades da empresa. Posteriormente, caso o resultado seja positivo, a rede pretende ampliar o modelo para outras lojas ao longo de 2026.

As informações foram divulgadas em reportagem produzida pela jornalista Carolina Sott.

Nova escala garante duas folgas semanais

A proposta do Supernosso busca melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, especialmente aqueles que atuam nas áreas operacionais das lojas.

Atualmente, muitos trabalhadores do varejo atuam no modelo 6×1, ou seja, trabalham seis dias consecutivos e descansam apenas um. No entanto, com a nova proposta, os funcionários passam a trabalhar cinco dias e descansar dois.

Segundo a empresa, a mudança pretende reduzir o desgaste físico e emocional causado pela rotina intensa.

Além disso, a nova organização também diminui o número de deslocamentos semanais até o trabalho.

Carga horária continua a mesma

Apesar do aumento no número de dias de descanso, a empresa informou que não haverá redução da carga horária semanal.

Na prática, o que muda é apenas a distribuição das horas de trabalho ao longo da semana.

Veja como fica:

Modelo anterior (6×1)

• 7h20 de trabalho por dia

Novo modelo (5×2)

• 8h48 de trabalho por dia

Assim, os funcionários continuam cumprindo 44 horas semanais, conforme prevê a legislação trabalhista brasileira. Entretanto, as horas passam a ser concentradas em cinco dias de trabalho.

Debate sobre o fim da escala 6×1 cresce no Brasil

A iniciativa da rede ocorre em um momento em que o tema ganha espaço no cenário político nacional.

Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o fim da escala 6×1 em todo o país.

Ainda assim, o projeto precisa passar por novas etapas antes de virar lei. Primeiro, ele precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. Depois disso, a proposta ainda seguirá para análise na Câmara dos Deputados.

Além disso, integrantes do governo federal afirmaram que qualquer mudança na jornada de trabalho não pode resultar em redução salarial para os trabalhadores.

Setor supermercadista acompanha o teste

Enquanto o Congresso debate possíveis mudanças na legislação, o setor supermercadista acompanha com atenção o teste realizado pelo Grupo Supernosso.

Por um lado, especialistas apontam possíveis impactos econômicos. Um estudo do Centro de Liderança Pública (CLP), por exemplo, alerta que mudanças obrigatórias na jornada poderiam elevar custos operacionais e reduzir a produtividade em alguns setores.

No cenário mais pessimista, a pesquisa sugere que a alteração poderia eliminar mais de 600 mil empregos formais.

Por outro lado, parte do setor acredita que modelos com maior equilíbrio entre trabalho e descanso podem melhorar o bem-estar dos funcionários e, consequentemente, aumentar a produtividade.

