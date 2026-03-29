Vianópolis em luto pela morte de jovem que sofreu acidente de moto

Victor Hugo Pignata dos Santos tinha 28 anos e trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde

Lara Duarte -
Vianópolis
Acidente ocorreu na GO-139. (Foto: Reprodução)

A morte de um jovem, de 28 anos, em um acidente de moto neste domingo (29) causou forte comoção em Vianópolis.

Victor Hugo Pignata dos Santos perdeu a vida após perder o controle da motocicleta na GO-139, enquanto seguia com amigos para um passeio pela região.

O acidente aconteceu nas proximidades do quilômetro 201, em um trecho conhecido como Sucupira.

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Segundo o Batalhão Rodoviário da Polícia Militar (PM), o jovem saiu da pista e não resistiu ao impacto, morrendo ainda no local.

Acidente ocorreu na GO-139. (Foto: Reprodução)

Victor Hugo trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Vianópolis e era bastante querido. Diversas mensagens de pesar foram publicadas nas redes sociais.

Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas até o momento.

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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