Vianópolis em luto pela morte de jovem que sofreu acidente de moto

Victor Hugo Pignata dos Santos tinha 28 anos e trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde

Lara Duarte - 29 de março de 2026

Acidente ocorreu na GO-139. (Foto: Reprodução)

A morte de um jovem, de 28 anos, em um acidente de moto neste domingo (29) causou forte comoção em Vianópolis.

Victor Hugo Pignata dos Santos perdeu a vida após perder o controle da motocicleta na GO-139, enquanto seguia com amigos para um passeio pela região.

O acidente aconteceu nas proximidades do quilômetro 201, em um trecho conhecido como Sucupira.

Segundo o Batalhão Rodoviário da Polícia Militar (PM), o jovem saiu da pista e não resistiu ao impacto, morrendo ainda no local.

Victor Hugo trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Vianópolis e era bastante querido. Diversas mensagens de pesar foram publicadas nas redes sociais.

Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas até o momento.

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