Vice-prefeito de Anápolis, Walter Vosgrau confirma filiação ao PSDB e deve sair candidato a deputado
Médico mirava Câmara Federal e agora admite possibilidade de disputar vaga na Alego
O vice-prefeito de Anápolis, Walter Vosgrau, não faz mais parte do Partido Social Democrático (PSD). A mudança de sigla já vinha sendo aventada nos bastidores da política anapolina, mas foi oficializada neste sábado (28), com a entrada de Vosgrau no PSDB de Marconi Perillo.
A transição está alinhada aos objetivos do vice-prefeito para o pleito desse ano de 2026: Vosgrau, que também é médico de longa carreira, pretende disputar uma das cadeiras da Câmara dos Deputados.
Quando o senador Vanderlan Cardoso ainda estava à frente do PSD, a candidatura de Vosgrau era tido como certa, considerando a proximidade e a confiança que o doutor tem com o senador.
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Mas a cadeira da presidência do partido em Goiás passou para o governador Ronaldo Caiado, em 19 de março, o que trouxe incerteza aos planos do vice-prefeito.
Como apurado pelo Portal 6, Vosgrau já se aproximava politicamente do PSDB e de Marconi Perillo. Em 17 de março, ele recepcionou o ex-governador em uma reunião com proprietários de clínicas e hospitais de Anápolis, ocasião em que chegaram juntos para o evento.
À época, rumores chegaram a cogitar uma negociação para o cargo de vice-governador, em uma eventual candidatura de Marconi ao governo do estado, o que foi negado por Vosgrau.
“Minha decisão e meu compromisso com nossa cidade seguem inalterados: sou pré-candidato a deputado federal”, disse na ocasião.
Agora, Vosgrau também admite a possibilidade de concorrer a deputado estadual.
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