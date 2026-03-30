Adeus, exaustor tradicional: a nova invenção mais silenciosa, elegante e inteligente para a sua cozinha

Nova geração de coifas inteligentes combina design moderno, menor ruído e alta eficiência na eliminação de fumaça e odores

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A cozinha está passando por uma transformação que vai além da estética. Com o avanço da tecnologia, os exaustores tradicionais começam a perder espaço para modelos mais modernos, silenciosos e eficientes.

De acordo com informações divulgadas em reportagens sobre o tema, as novas coifas inteligentes surgem como alternativa para quem busca desempenho aliado a design e conforto no dia a dia.

Nova coifa inteligente ganha espaço nas cozinhas

O modelo que vem chamando atenção é a coifa de parede com acabamento em aço e vidro temperado. Além disso, o design minimalista permite integração com diferentes estilos de cozinha.

Entre as principais características estão largura de cerca de 90 cm, motor potente e alta capacidade de sucção, que pode chegar a aproximadamente 1200 m³ por hora.

Além disso, o equipamento conta com painel sensível ao toque, iluminação embutida e até controle por voz, o que reforça o conceito de automação doméstica.

Por que o novo modelo é mais silencioso

Um dos principais diferenciais dessa tecnologia é o baixo nível de ruído. Enquanto exaustores tradicionais costumam ser barulhentos, esses novos modelos operam em torno de 58 decibéis.

Assim, o ambiente se torna mais confortável, principalmente durante o preparo de refeições.

Além disso, o sistema de ventilação otimizado melhora a circulação do ar. Como resultado, a coifa elimina fumaça e odores com mais rapidez e eficiência.

Tecnologia que facilita o dia a dia

As coifas inteligentes também incorporam recursos que tornam o uso mais prático. Entre eles estão sensores de fumaça, temporizador e comandos automatizados.

Dessa forma, o equipamento ajusta o funcionamento conforme a necessidade, reduzindo o esforço manual.

Além disso, os filtros de alumínio e a saída externa ajudam a manter o ambiente limpo e livre de gordura.

Design moderno se torna tendência

Outro fator que impulsiona a popularidade desses modelos é o visual. O acabamento em vidro temperado e o estilo minimalista seguem tendências atuais de decoração.

Assim, além de funcional, o equipamento também se torna um elemento de destaque na cozinha.

Esses modelos atendem tanto residências quanto espaços gastronômicos. O valor pode variar conforme a marca e os recursos, mas gira em torno de centenas de milhares de pesos no mercado internacional.

Apesar do custo, o investimento atrai consumidores que buscam tecnologia, conforto e eficiência em um único produto.

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