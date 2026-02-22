Festival Italiano de Nova Veneza anuncia data para próxima edição

Evento já tradicional em Goiás estima atrair mais de 120 mil visitantes para celebrar gastronomia, cultura e música

Natália Sezil - 22 de fevereiro de 2026

Carnavale di Venezia, uma das atrações do Festival Italiano de Nova Veneza. (Foto: Divulgação)

Um dos eventos mais tradicionais a comemorar a cultura italiana no Brasil, o Festival Italiano de Nova Veneza já tem data marcada para 2026.

As celebrações à gastronomia, música e identidade do país europeu acontecem a 42 km de Goiânia. Este ano, a Praça da Matriz da cidade se transforma em palco do encontro entre 28 e 31 de maio.

O tema escolhido para a 20ª edição é “Brindiamo Storia e Sapori” – Brindando História e Sabores. A expectativa dos organizadores é comemorar duas décadas de trajetória junto a 120 mil visitantes, distribuídos ao longo dos quatro dias.

Entre as atrações, está, por exemplo, o Carnevale di Venezia – uma apresentação inspirada nos tradicionais carnavais de rua italianos, conhecidos pelas máscaras, figurinos detalhados e encenações nas praças.

A edição também conta com o lançamento de um vinho exclusivo. Segundo a organização do evento, o Cabernet Sauvignon Veneza 1924, que virá da Serra Gaúcha, teve o nome escolhido em um concurso realizado em outubro de 2025. Faz menção ao nome da cidade e também ao início da vila dos imigrantes.

Os shows e o cardápio do festival devem ser divulgados pela Prefeitura da cidade ao longo das próximas semanas.

