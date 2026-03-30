João da Luz paga idoso por roçagem de lote e exonera assessor: “não aceito caloteiro no gabinete”

Polêmica veio a público após vizinha denunciar transtornos constantes em terreno do vereador

Augusto Araújo Augusto Araújo -
João da Luz paga idoso por roçagem de lote e exonera assessor: “não aceito caloteiro no gabinete”
Em vídeo, João da Luz explica “calote” e paga idoso por serviço de roçagem. (Imagem: Reprodução)

O vereador João da Luz (Cidadania) exonerou um assessor da própria equipe, sob a alegação de que o servidor foi o responsável pelo “calote” a um trabalhador que realizou um serviço de roçagem em um terreno do parlamentar.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele explica ter contratado um homem, identificado apenas como “Ítalo”, para a limpeza do lote no Setor Sul III Etapa, por R$ 500.

Contudo, este trabalhador teria “terceirizado” a tarefa para um idoso, sem o conhecimento do vereador. Além disso, o assessor também teria deixado de pagar o dinheiro devido ao prestador de serviço.

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“Hoje eu vim aqui, pagar pela segunda vez o serviço que o Ítalo fez e esse serviço prejudicando o senhor ali. (…) Já exonerei o Ítalo do meu gabinete, não trabalha mais para mim, porque eu não aceito caloteiro no meu gabinete”, afirmou João da Luz.

Além disso, o parlamentar foi até a casa do idoso que realizou a roçagem, para entregar o dinheiro devido em mãos.

O vereador inclusive se encontrou com a vizinha que fez a denúncia relativa ao terreno e ao serviço que não foi pago, explicando o que teria ocorrido na realidade e as ações tomadas diante do caso.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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