João da Luz diz que vizinha mentiu e apresenta áudio que ela havia enviado para ele

Mulher denunciava que o vereador havia contratado e dado calote em idoso por serviço de limpeza de lote particular no Setor Sul

Pedro Ribeiro - 27 de março de 2026

Terreno que pertence ao vereador João da Luz (Cidadania). (Foto: Colagem/Reprodução)

O caso do lote com falta de manutenção no Setor Sul III Etapa, em Anápolis, ganhou um novo desdobramento após a repercussão da denúncia feita por uma moradora.

Citado no relato, o vereador João da Luz (Cidadania) confirmou que o terreno mencionado pertence a ele, mas afirmou que a versão apresentada pela vizinha não corresponde à realidade.

Segundo o parlamentar, não houve falta de pagamento pelo serviço realizado no local.

Ele sustenta que a contratação não foi feita diretamente por ele, mas por um intermediador.

Para reforçar a própria versão, João da Luz apresentou um áudio enviado pela própria moradora, no qual ela relata que o serviço foi realizado após um acerto com esse intermediador, com pagamento combinado de R$ 200.

Na mensagem por áudio, a mulher afirma que o trabalhador — um homem de 63 anos — realizou a roçagem do lote e estaria sem receber, além de mencionar que ele enfrenta problemas de saúde e precisa de medicamentos.

O vereador, no entanto, afirma que a responsabilidade pelo pagamento não é dele e nega qualquer irregularidade.

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