Advogada explica: 5 passos que quem está endividado deve seguir para se livrar das dívidas

Estratégias simples ajudam a organizar a vida financeira e evitar que o problema aumente com o tempo

Gabriel Yuri Souto - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Sair do superendividamento exige mais do que sorte. É preciso estratégia e organização para retomar o controle da vida financeira. Muitos brasileiros enfrentam dificuldades para lidar com dívidas, principalmente quando não têm clareza sobre a própria situação.

De acordo com orientações da advogada Cassiane Rodrigues, alguns passos simples podem ajudar a reorganizar as finanças e evitar que o problema se agrave.

1. Tenha clareza total da sua situação

O primeiro passo envolve entender exatamente quanto você deve. Liste todas as dívidas, identifique os credores e verifique quanto entra de renda por mês.

Dessa forma, fica mais fácil visualizar o tamanho do problema e planejar soluções.

2. Evite decisões por impulso

Muitas pessoas aceitam acordos rápidos na tentativa de resolver a situação. No entanto, essa prática pode piorar o cenário.

Por isso, analise bem cada proposta antes de fechar qualquer negociação. Além disso, compare condições e avalie se o acordo cabe no orçamento.

3. Consulte tudo que está no seu nome

Outro ponto importante envolve verificar todas as pendências financeiras. Muitas vezes, existem dívidas esquecidas ou até cobranças indevidas.

Ao consultar seu nome em órgãos de proteção ao crédito, você consegue ter uma visão mais completa da situação.

4. Entenda seus direitos

A legislação brasileira prevê mecanismos para proteger quem está superendividado. Em alguns casos, é possível reorganizar as dívidas por meio de processos legais.

Além disso, existem regras que evitam abusos por parte de instituições financeiras. Conhecer esses direitos faz diferença na negociação.

5. Adote uma estratégia para negociar

Quem tem planejamento negocia melhor. Por outro lado, quem age sem estratégia tende a apenas reagir às cobranças.

Por isso, organize prioridades, defina o que pagar primeiro e busque condições mais vantajosas. Dessa forma, é possível sair das dívidas com mais segurança.

Estratégia faz diferença no resultado

Seguir esses passos pode transformar a forma como o consumidor lida com as dívidas. Além disso, pequenas mudanças de comportamento ajudam a evitar novos problemas no futuro.

Com informação e planejamento, é possível sair do ciclo de endividamento e recuperar o controle financeiro.

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