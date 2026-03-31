“Serei o governador de todos os goianos, não importa o partido”, diz Daniel Vilela em discurso de posse

Novo governador prometeu continuidade administrativa e atenção às demandas sociais de todas as regiões do estado

Ícaro Gonçalves - 31 de março de 2026

Falas ocorreram em discurso de transferência do Governo de Goiás (Imagem: Captura de Tela/Youtube/TV Brasil Central)

Empossado governador de Goiás nesta terça-feira (31), Daniel Vilela (MDB) reforçou que a política de Goiás priorizará as necessidades da população, independentemente de partido ou posição política.

“Serei o governador de todos os goianos, não importa o partido”, afirmou.

Vilela destacou que a continuidade administrativa é essencial para garantir estabilidade e atender às demandas da sociedade. Segundo ele, a atenção será voltada para ações que beneficiem todos os goianos, sem distinções políticas ou regionais.

“Reafirmo que assumo o compromisso de seguir governando pra todos os goianos, com foco no que nos une: nos une o amor por Goiás, o desejo de um futuro melhor, e a vontade de construir um estado cada vez mais juntos e mais desenvolvido”, disse Vilela.

O governador também afirmou que seguirá o exemplo de Ronaldo Caiado (PSD), mantendo compromisso com transparência e responsabilidade na gestão pública.

A solenidade reforçou a posse oficial de Vilela até o final do mandato, em janeiro de 2027.

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