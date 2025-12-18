Como organizar a geladeira do jeito certo para os alimentos durarem o dobro do tempo e ainda economizar energia

Pequenas mudanças na organização evitam desperdício, preservam os alimentos e reduzem o consumo de energia elétrica

Gabriel Yuri Souto - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Muita gente acredita que basta colocar os alimentos dentro da geladeira para que eles durem mais. No entanto, a forma como os itens são organizados influencia diretamente tanto a conservação quanto o consumo de energia do eletrodoméstico.

Uma geladeira mal organizada força o motor, dificulta a circulação do ar frio e acelera a deterioração dos alimentos, aumentando o desperdício e a conta de luz.

Com alguns ajustes simples, é possível fazer os alimentos durarem muito mais tempo e ainda tornar o funcionamento da geladeira mais eficiente.

Por que a organização interfere na durabilidade dos alimentos

A geladeira funciona com circulação constante de ar frio. Quando os itens são colocados de forma aleatória, com embalagens abertas, alimentos encostados nas paredes ou excesso de volume, o ar não circula corretamente. Isso cria áreas mais quentes e outras mais frias, fazendo com que alguns alimentos estraguem antes do esperado.

Além disso, a falta de organização faz com que a porta fique aberta por mais tempo enquanto a pessoa procura algo, o que aumenta o consumo de energia.

Cada parte da geladeira tem uma função

A parte superior costuma ter temperatura mais estável e é ideal para alimentos prontos, sobras bem armazenadas, iogurtes e laticínios. O meio da geladeira é indicado para ovos, queijos e alimentos já abertos. Já a parte inferior, por ser mais fria, é o melhor local para carnes cruas e peixes, sempre bem embalados para evitar contaminação.

As gavetas são feitas para frutas e verduras, pois mantêm umidade controlada. Misturar tudo nesse espaço acelera o apodrecimento e favorece o surgimento de mofo.

O erro comum que faz a comida estragar mais rápido

Um dos erros mais frequentes é guardar alimentos ainda quentes. Isso eleva a temperatura interna da geladeira, obriga o motor a trabalhar mais e pode comprometer outros alimentos. O ideal é sempre esperar esfriar antes de armazenar.

Outro problema comum é sobrecarregar a geladeira. Quando ela fica cheia demais, o ar frio não circula direito. Por outro lado, uma geladeira quase vazia também perde eficiência. O equilíbrio é essencial.

Como organizar para economizar energia

Manter os alimentos visíveis e organizados reduz o tempo de porta aberta. Usar potes transparentes, etiquetar sobras com datas e agrupar itens semelhantes ajuda muito no dia a dia.

Evitar encostar alimentos na parede do fundo também é fundamental, pois essa área costuma ser mais fria e pode congelar produtos indevidamente, além de prejudicar a circulação do ar.

Alimentos que não devem ir à geladeira

Outro ponto importante para economizar energia e preservar os alimentos é não guardar tudo na geladeira. Itens como cebola, alho, batata, tomate, pão e algumas frutas se conservam melhor fora dela. Quanto menos volume desnecessário, mais eficiente será o funcionamento do aparelho.

Higiene também faz diferença

Uma geladeira limpa conserva melhor os alimentos. Resíduos, líquidos derramados e embalagens abertas favorecem bactérias e odores que aceleram a deterioração. Limpezas periódicas evitam contaminação cruzada e mantêm o ambiente interno saudável.

Além disso, borrachas de vedação sujas ou ressecadas fazem o ar frio escapar, aumentando o consumo de energia.

Organização que reflete no bolso

Quando os alimentos duram mais, o desperdício diminui. Quando a geladeira trabalha menos, a conta de luz também cai. Ou seja, organizar corretamente não é apenas questão de estética, mas de economia e saúde.

Com poucos ajustes na rotina, é possível aproveitar melhor cada compra, manter os alimentos frescos por mais tempo e ainda aliviar o orçamento doméstico.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!