Precisa de remédios, fraldas ou absorventes em Goiás? Veja como retirar de graça pelo Farmácia Popular

Somente em Goiânia, são 206 farmácias credenciadas que oferecem 41 itens gratuitos pelo programa

Ícaro Gonçalves - 30 de março de 2026

Estabelecimento credenciado do Farmácia Popular (Foto: Divulgação)

Desde o mês de fevereiro, a lista de medicamentos oferecidos gratuitamente pelo programa Farmácia Popular foi ampliada pelo Ministério da Saúde. Nas farmácias credenciadas em Goiás, já são 41 itens disponíveis sem custo, incluindo fraldas geriátricas e absorventes.

Até janeiro deste ano, apenas os fármacos indicados para diabetes, hipertensão, asma e osteoporose, além de anticoncepcionais, eram distribuídos de forma gratuita. Os demais eram oferecidos com 90% de desconto.

Com a ampliação da gratuidade, o programa passa a atender um total de 12 indicações, incluindo dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson, glaucoma, diabetes associada a doenças cardiovasculares e medicamentos para anticoncepção.

Para fazer a retirada dos itens pelo Farmácia Popular, é necessário comparecer a um estabelecimento credenciado e apresentar a seguinte documentação:

Documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF;

Receita médica dentro do prazo de validade, tanto do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto de serviços particulares.

Já no caso de pacientes acamados ou impossibilitados de comparecer a uma farmácia, a retirada pode ser feita por um representante legal ou procurador, com os seguintes documentos:

Receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares;

Documento oficial com foto e CPF do beneficiário titular da receita ou documento de identidade que conste o número do CPF, salvo menor de idade, que permite a apresentação da certidão de nascimento ou registro geral (RG);

Retirada de fraldas e absorventes

Os goianos que necessitem de fraldas geriátricas podem fazer a retirada, desde que cumpridos alguns requisitos. Somente em Goiânia, são 206 estabelecimentos credenciados em diversos setores.

A lista de farmácias da capital que fazem parte do programa pode ser conferida clicando aqui, ou baixando a planilha.

Os requisitos para retirada de fraldas são:

Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou ser pessoa com deficiência;

Apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica;

Para pessoas com deficiência, no laudo deverá constar a respectiva CID (Classificação Internacional de Doenças).

Por fim, para a obtenção de absorventes higiênicos pelo Farmácia Popular, a pessoa beneficiária deve comparecer a um estabelecimento credenciado com:

Documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF; e

Documento de autorização do Programa Dignidade Menstrual, em formato digital ou impresso, que deve ser gerado via aplicativo ou site do Meu SUS Digital, com validade de 180 dias.

Ampliação das farmácias credenciadas

Segundo o Ministério da Saúde, também está previsto uma nova fase de credenciamento para farmácias privadas em municípios que ainda não são atendidos pelo programa.

Responsáveis por estabelecimentos interessados em participar devem consultar a lista de municípios com vagas abertas e juntar a documentação exigida. Mais informações podem ser conferidas pelo site do Ministério, clicando aqui.

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