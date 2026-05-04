UEG firma convênio com a Universidad de Chile e abre caminho para intercâmbio de estudantes e professores

Parceria também contempla cooperação em pesquisas e pós-graduação

Pedro Ribeiro - 04 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) formalizou um convênio internacional com a Facultad de Arquitectura da Universidad de Chile, parceria que deve abrir novas oportunidades de intercâmbio para estudantes e professores da instituição goiana.

O acordo prevê a realização de atividades acadêmicas conjuntas entre as universidades, incluindo mobilidade de docentes e discentes sem cobrança de taxas ou mensalidades pela instituição de destino.

Além da possibilidade de intercâmbio, o convênio também contempla cooperação em pesquisas e produção científica conjunta entre os grupos acadêmicos das duas instituições.

A parceria envolve cursos de graduação nas áreas de Arquitetura, Design e Geografia, além de programas de pós-graduação ligados a urbanismo, patrimônio arquitetônico, gestão territorial, habitação e planejamento urbano.

Segundo a UEG, o objetivo é ampliar a internacionalização da universidade e fortalecer a cooperação com instituições de ensino superior de países latino-americanos.

O professor Ricardo Rotondano destacou que a iniciativa busca fomentar a produção científica colaborativa e ampliar a troca de conhecimento entre pesquisadores e estudantes.

A expectativa é que o convênio permita o desenvolvimento de projetos conjuntos voltados a desafios sociais e urbanos enfrentados por países do chamado sul global.

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