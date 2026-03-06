Homem larga tudo para viver no mar e viajar o mundo em “quartel-general” flutuante movido a energia solar e autonomia total

Gabriel Dias - 06 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Exploring Alternatives)

Viver no mar sem depender de combustível parece uma ideia distante para a maioria das pessoas.

Para Simon Stiles, porém, isso se tornou realidade depois que ele decidiu transformar um catamarã antigo em uma casa autossuficiente movida a energia solar.

A embarcação é um Oro 47 de 1976, com cerca de 14 metros de comprimento, comprado por 5.000 dólares canadenses.

Quando adquiriu o barco, ele estava parado havia 12 anos e apresentava sinais de abandono. Mesmo assim, Simon decidiu investir no projeto e iniciou uma reforma completa.

A reconstrução foi extensa. Ele trocou quilhas, removeu grandes camadas de tinta e refez praticamente todo o convés.

O objetivo era transformar o catamarã em uma plataforma capaz de sustentar uma vida fora da rede elétrica tradicional.

Hoje, o barco funciona com 16 painéis solares de 330 watts, que juntos geram cerca de 5.280 watts de energia.

O sistema inclui ainda baterias com capacidade de 20 kWh e um motor elétrico de 12 kW, suficientes para alimentar diversos equipamentos a bordo.

Com essa estrutura, Simon consegue cozinhar em fogões de indução, lavar roupas, produzir água potável por dessalinização e manter os sistemas de navegação funcionando, tudo sem utilizar diesel.

Apesar da autonomia energética, a velocidade não é o foco da embarcação. O sistema elétrico permite navegar com eficiência em velocidades moderadas, exigindo planejamento e atenção às condições de sol e clima.

Um vídeo exibindo o projeto foi postado no YouTube e permite melhor visualização da criatividade de Simon na prática.



