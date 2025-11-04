Hugo e Guilherme anunciam nova edição da turnê “No Pelo 360” para 2026 com show de abertura em Goiânia
A dupla Hugo e Guilherme revelou neste domingo (02), durante uma transmissão ao vivo, as datas da próxima turnê do festival No Pelo 360, turnê que vai percorrer o país em 2026.
A live reuniu convidados que já participaram de outras edições, como Dilsinho, Kamisa 10 e Vh & Alexandre.
O grande show em Goiás está marcado para o dia 18 de abril, em Goiânia. A pré-venda de ingressos abre em 11 de novembro, e o pré-cadastro — disponível no site Guichê Web — já ultrapassou 10 mil inscrições.
Dentre os maiores sucessos da dupla e que o público espera ver na turnê, destacam-se hits como “Todo Mundo Menos Eu”, “Mentirosa” e “Mal Feito”.
Nas três últimas edições, o festival atraiu cerca de 40 mil pessoas por noite na capital, reforçando o status do No Pelo 360 como um dos maiores encontros sertanejos do país.
Além de Goiânia, a turnê inclui Brasília, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Campo Grande.
