Uma das tartarugas mais raras do mundo aparece na praia coberta de organismos vivos e precisando de ajuda

Animal encalhado chamou atenção de banhistas por parecer coberto de “pelos verdes”, mas equipes descobriram que se tratava de uma espécie rara

Gabriel Dias - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Faceboo/Gulf Center for Sea Turtle Research)

Banhistas que caminhavam por uma praia próxima a Galveston, no Texas, foram surpreendidos por uma cena incomum: uma tartaruga marinha encalhada que parecia estar coberta por algo semelhante a “pelos verdes”. A aparência curiosa chamou a atenção de quem passava pelo local e levou equipes de resgate a serem acionadas.

O caso aconteceu no sábado, 7 de março, quando o Gulf Center for Sea Turtle Research (GCSTR, Centro do Golfo para Pesquisa de Tartarugas Marinhas) recebeu um chamado informando sobre o animal na areia.

Ao chegarem ao local, os socorristas identificaram que se tratava de uma fêmea adulta de tartaruga-de-kemp, considerada uma das espécies de tartarugas marinhas mais raras do mundo.

Apesar da aparência incomum, os “pelos” eram, na verdade, organismos marinhos aderidos ao corpo da tartaruga. Pesquisadores explicaram que o animal estava coberto por epibiontes, organismos que vivem fixados em outros seres vivos, além de cracas, algas e sedimentos.

Segundo o diretor do GCSTR, Christopher Marshall, o acúmulo desses organismos pode indicar que a tartaruga vinha enfrentando dificuldades para nadar.

Quando o animal reduz a velocidade de natação por problemas de saúde, torna-se mais suscetível à colonização por esses organismos.

Após o resgate, a tartaruga foi levada ao Zoológico de Houston para uma avaliação veterinária emergencial. Em seguida, foi transferida para o hospital de reabilitação do próprio centro de pesquisa.

De acordo com os especialistas, o animal está em estado crítico, mas recebe cuidados intensivos de veterinários, voluntários e estudantes envolvidos no programa de recuperação.

A tartaruga-de-kemp é considerada a menor espécie de tartaruga marinha do mundo e também uma das mais ameaçadas. A espécie vive principalmente nas águas do Golfo do México e enfrenta diversos riscos, como perda de habitat, captura acidental na pesca e poluição marinha.

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