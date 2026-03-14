Uma das tartarugas mais raras do mundo aparece na praia coberta de organismos vivos e precisando de ajuda
Animal encalhado chamou atenção de banhistas por parecer coberto de “pelos verdes”, mas equipes descobriram que se tratava de uma espécie rara
Banhistas que caminhavam por uma praia próxima a Galveston, no Texas, foram surpreendidos por uma cena incomum: uma tartaruga marinha encalhada que parecia estar coberta por algo semelhante a “pelos verdes”. A aparência curiosa chamou a atenção de quem passava pelo local e levou equipes de resgate a serem acionadas.
O caso aconteceu no sábado, 7 de março, quando o Gulf Center for Sea Turtle Research (GCSTR, Centro do Golfo para Pesquisa de Tartarugas Marinhas) recebeu um chamado informando sobre o animal na areia.
Ao chegarem ao local, os socorristas identificaram que se tratava de uma fêmea adulta de tartaruga-de-kemp, considerada uma das espécies de tartarugas marinhas mais raras do mundo.
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Apesar da aparência incomum, os “pelos” eram, na verdade, organismos marinhos aderidos ao corpo da tartaruga. Pesquisadores explicaram que o animal estava coberto por epibiontes, organismos que vivem fixados em outros seres vivos, além de cracas, algas e sedimentos.
Segundo o diretor do GCSTR, Christopher Marshall, o acúmulo desses organismos pode indicar que a tartaruga vinha enfrentando dificuldades para nadar.
Quando o animal reduz a velocidade de natação por problemas de saúde, torna-se mais suscetível à colonização por esses organismos.
Após o resgate, a tartaruga foi levada ao Zoológico de Houston para uma avaliação veterinária emergencial. Em seguida, foi transferida para o hospital de reabilitação do próprio centro de pesquisa.
De acordo com os especialistas, o animal está em estado crítico, mas recebe cuidados intensivos de veterinários, voluntários e estudantes envolvidos no programa de recuperação.
A tartaruga-de-kemp é considerada a menor espécie de tartaruga marinha do mundo e também uma das mais ameaçadas. A espécie vive principalmente nas águas do Golfo do México e enfrenta diversos riscos, como perda de habitat, captura acidental na pesca e poluição marinha.
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