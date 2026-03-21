Confusão em bar de Goiânia termina com homem esfaqueado

Dono do estabelecimento teria reagido à agressão e conseguiu desarmar o cliente, que acabou sendo levado até uma UPA

Davi Galvão - 21 de março de 2026

Confusão começou em um bar no Jardim Curitiba. (Foto: Reprodução)

Um homem foi esfaqueado e precisou ser hospitalizado às pressas após uma confusão em um bar, no Jardim Curitiba, região Noroeste de Goiânia, na noite desta sexta-feira (20).

Segundo relatos de testemunhas que estavam no local, teria sido a própria vítima quem estava procurando confusão, chegando a afirmar que “esfaqueava qualquer um” e que “matava qualquer pessoa”.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi ao local sendo informada que o proprietário do bar tentou intervir verbalmente, pedindo para que o homem cessasse os insultos e palavreados de baixo calão dentro do recinto.

O homem, no entanto, não aceitou a repreensão, saiu do local e retornou momentos depois portando uma faca para atacar o comerciante.

Durante a aproximação agressiva, testemunhas relataram que o dono do bar reagiu para se defender e conseguiu tomar a arma branca das mãos do agressor. No embate físico que se seguiu, o proprietário atingiu o homem com a faca, na altura do peito.

O homem esfaqueado foi levado às pressas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Curitiba. Não foi possível identificá-lo pois ele não estava portando documentação.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil (PC), que deve determinar melhor a dinâmica dos fatos.

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