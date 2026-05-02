Qual o valor da mão de obra de um pedreiro por m² para construir uma casa simples no Brasil em 2026

Levantamentos recentes indicam mudanças significativas nos valores cobrados por profissionais da construção civil

Magno Oliver - 02 de maio de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O sonho da casa própria em 2026 exige que o brasileiro esteja atento às flutuações da construção civil. Atualmente, o custo total para levantar um imóvel de padrão econômico varia conforme a localidade e a complexidade.

Diversos fatores influenciam esse cálculo, desde a valorização regional até a disponibilidade de profissionais qualificados no mercado. Iniciar um projeto hoje demanda um estudo detalhado para evitar paralisações por falta de recursos financeiros.

Indicadores oficiais do setor

As referências para orçamentos em todo o país utilizam como base o Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI). Segundo dados recentes divulgados pelo IBGE e pela Caixa Econômica Federal, o custo médio nacional atingiu R$ 1.932,27 por metro quadrado em março de 2026.

Esse montante global engloba tanto a compra de insumos básicos quanto o pagamento dos serviços técnicos. A variação acumulada nos últimos doze meses mostra que o setor continua em ritmo de valorização moderada.

O preço real do pedreiro

Para uma casa simples, o valor específico da mão de obra de um pedreiro por metro quadrado gira em torno de R$ 842,49, de acordo com o SINAPI, entre R$ 250 e R$ 800.

Essa diferença depende se o profissional trabalhará sozinho ou com ajudantes próprios. Além disso, o tipo de acabamento escolhido pelo proprietário pode elevar consideravelmente essa taxa final.

Diferenças regionais e projeções

As regiões Sul e Sudeste apresentam os custos mais elevados devido à alta demanda por mão de obra especializada. Em estados como Santa Catarina, o valor total do m² pode superar R$ 2.169, enquanto no Nordeste os índices são mais baixos.

Conforme apurado pelo Portal Sienge, o componente trabalho humano representa cerca de 43% do investimento total da obra. Portanto, contratar profissionais experientes garante economia a longo prazo, evitando desperdícios de materiais e erros estruturais caros

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