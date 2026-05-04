Sementes do Cerrado completa um ano formando consciência ambiental

Projeto nasceu com um objetivo claro: aproximar estudantes da realidade do Cerrado e fortalecer a educação ambiental entre as novas gerações

Antônio Gomide - 04 de maio de 2026

(Foto: Arquivo Pessoal)

O Cerrado é a riqueza natural do nosso estado. É nele que estão nossas nascentes, nossa biodiversidade, nossa história e parte importante da identidade de Goiás. Mas, muitas vezes, convivemos com esse bioma sem realmente conhecê-lo. Foi para mudar essa realidade que criamos o projeto Sementes do Cerrado, uma parceria entre o nosso mandato de deputado estadual e a PUC Goiás, que completou na última semana seu primeiro ano de atividades.

O projeto nasceu com um objetivo claro: aproximar estudantes da realidade do Cerrado e fortalecer a educação ambiental entre as novas gerações. Ao longo desse primeiro ano, mais de 1.100 estudantes participaram das visitas ao Memorial do Cerrado, conhecendo de perto a fauna, a flora, a geologia e a importância da preservação ambiental.

Acreditamos que não existe preservação sem conhecimento. Muito se fala sobre mudanças climáticas, mas ainda se investe pouco em educação ambiental. Por isso, buscamos criar esse elo entre os jovens e o nosso bioma, despertando o cuidado com a natureza e a consciência sobre a importância de proteger o meio ambiente.

Durante as visitas, os estudantes têm contato com aquilo que muitas vezes conhecem apenas pelos livros. Eles podem observar os animais do Cerrado, entender a importância das bacias hidrográficas, conhecer as comunidades indígenas e quilombolas e compreender como o Cerrado é essencial para a vida e para o equilíbrio ambiental.

As atividades realizadas no projeto representam sementes plantadas, que podem crescer na forma de atitudes mais conscientes, de respeito ao meio ambiente e de compromisso com o Cerrado.

Nosso trabalho com a pauta ambiental também se reflete na atuação parlamentar. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa de Goiás, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Chapada dos Veadeiros e autor de mais de 25 leis ambientais aprovadas e sancionadas, seguimos atuando para fortalecer políticas públicas de preservação, proteção dos recursos naturais e conscientização ambiental em todo o estado.

Agora, iniciamos um novo ciclo do Sementes do Cerrado. Entre os dias 8 e 15 de junho, realizaremos no SESI Jundiaí uma exposição com parte do acervo do Memorial do Cerrado. Será mais uma oportunidade de ampliar esse debate com a sociedade, levando informação, reflexão e conhecimento sobre a importância do nosso bioma.

Seguimos acreditando que cuidar do Cerrado é cuidar da nossa própria existência. O Sementes do Cerrado continua trabalhando para fortalecer a educação ambiental, ampliar a consciência coletiva e incentivar novas gerações a preservar a biodiversidade e combater o desmatamento. É assim que construímos um futuro melhor para Goiás.

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