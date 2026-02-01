Macio, barato e novo: o corte de carne bovina que promete ser tendência em 2026

Novidade que está aparecendo nos açougues e chamando atenção de quem gosta de carne pode virar queridinha no churrasco e no prato do dia a dia em 2026

Layne Brito - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Entre a alta no preço de cortes clássicos e a busca por opções mais práticas para o dia a dia, um “novo velho conhecido” começa a aparecer com força nos açougues e nas grelhas: o centro da fraldinha.

Retirado da parte mais central da fraldinha tradicional, ele chama atenção por entregar maciez e sabor com um custo geralmente mais baixo do que cortes como picanha e contrafilé, combinação que pode transformá-lo em tendência em 2026.

A diferença está na estrutura da carne. Por ser uma porção mais uniforme, o centro da fraldinha costuma ter fibras mais curtas e textura mais regular, o que facilita o ponto certo e evita aquele resultado “puxando” demais.

Na prática, isso significa uma carne que pode ficar suculenta com menos esforço, servindo tanto para churrasco quanto para preparos rápidos na frigideira.

Outro ponto que favorece a popularidade do corte é a versatilidade.

Ele vai bem em bifes altos na grelha, em tiras para servir com saladas e legumes no verão, ou até em receitas simples com manteiga, alho e ervas.

Para quem gosta de praticidade, a dica é não complicar: sal (ou sal grosso), fogo alto e descanso curto antes de fatiar já entregam um resultado acima da média.

Para aproveitar ao máximo, a orientação é observar dois detalhes: não passar demais do ponto e fatiar contra as fibras na hora de servir.

Assim, a carne mantém a maciez e vira opção certeira para quem quer economizar sem abrir mão do sabor e, ao que tudo indica, deve aparecer cada vez mais nas compras e nos churrascos ao longo de 2026.

