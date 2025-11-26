Conheça a carne para churrasco que é barata e pode ser encontrada em qualquer açougue

Um corte pouco celebrado, barato e pode ser o segredo do seu próximo almoço de domingo saboroso e econômico

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais/YouTube)

Diante da alta dos preços da carne no Brasil, quem vai ao açougue hoje sabe: a tradição do churrasco exige mais estratégia, afinal, nem sempre dá para gastar com cortes nobres como Picanha ou Filé Mignon.

Mas existe uma peça que permanece acessível, saborosa e versátil: a capa do contra-filé. Ela é pouco requisitada, por isso costuma custar menos, e surpreende quando chega à grelha.

Um corte modesto, com história e praticidade

A capa do contra-filé é um pequeno corte que está sobre a ponta do contrafilé, próximo à alcatra, e responde por cerca de 2,28% da carcaça traseira do boi.

Por ter menos demanda, costuma aparecer no balcão com preços bem abaixo dos cortes mais cobiçados: dependendo do açougue, já foi vista a menos de R$ 30 o quilo.

Apesar de ser historicamente considerado “de segunda”, a capa do contra-filé tem atributos interessantes: bom marmoreio, sabor acentuado e capa de gordura que ajuda a manter a carne úmida no fogo.

Isso a torna uma opção bastante viável para quem quer reduzir o custo do churrasco sem abrir mão de sabor.

Na brasa: como aproveitar bem a capa do contra-filé

Para transformar essa carne modesta em protagonista da churrasqueira, vale seguir alguns cuidados, e ganhar elogios:

Grelhar em fogo médio a baixo: por ter fibras mais firmes e quantidade moderada de gordura, o ideal é cozinhar lentamente, dando tempo para a gordura entremeada derreter e manter a suculência.

Cortes e preparo certos: fatiar em bifes grossos ou preparar pedaços inteiros ajuda a preservar o sabor. Temperar apenas com sal grosso e deixar o fogo realçar o gosto natural costuma funcionar bem.

Versatilidade na cozinha: além do espeto, a capa do contra-filé funciona em grelhas, frigideiras ou até assados — perfeita para quem gosta de variar o churrasco.

Muitos especialistas em carne já apontam que cortes considerados “menos nobres” ganharam nova reputação dentro da cultura do churrasco: com boa técnica de preparação, ficam saborosos, suculentos e com ótimo custo-benefício.

No fim das contas, a capa do contra-filé mostra que, quando se conhece o corte e se respeita o preparo, não é preciso gastar muito para comer bem. A boa carne, afinal, não depende apenas do nome caro no balcão, mas da escolha certa e do fogo na medida. Bom churrasco.

