O maior rio de água doce do mundo é mais comprido que a distância de São Paulo até a África, tem 50 km de largura, chega à 120 metros de profundidade e sozinho responde por 1/5 de toda a água doce que chega aos oceanos

Poucos lugares concentram tamanha importância ambiental capaz de influenciar regiões muito além das fronteiras

(Imagem: Captura de tela / Youtube)

O Rio Amazonas é considerado o maior rio do planeta em volume de água e, segundo estudos recentes, também disputa o título de mais extenso do mundo, com aproximadamente 6.900 a 6.992 quilômetros de comprimento.

A distância supera o trajeto em linha reta entre São Paulo e parte da costa oeste da África. Nascendo na Cordilheira dos Andes, no Peru, o rio atravessa a América do Sul até desaguar no Oceano Atlântico, formando a maior bacia hidrográfica da Terra e abastecendo milhares de comunidades ao longo de seu percurso.

A grandiosidade do Amazonas impressiona também pelas dimensões. Durante o período de cheia, sua largura pode alcançar cerca de 50 quilômetros em alguns trechos alagados, enquanto a profundidade chega a aproximadamente 120 metros na região de Óbidos, no Pará.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Sua vazão média ultrapassa 200 mil metros cúbicos de água por segundo, volume suficiente para responder por cerca de um quinto de toda a água doce despejada pelos rios nos oceanos do planeta, influenciando até a salinidade do Atlântico próximo à foz.

Potência natural

Além de seu tamanho, o Rio Amazonas desempenha papel essencial para o equilíbrio ambiental global. A bacia amazônica ocupa cerca de sete milhões de quilômetros quadrados e se estende por oito países sul-americanos, concentrando a maior rede de rios e afluentes do planeta.

Essa imensa quantidade de água sustenta uma das maiores biodiversidades do mundo, abriga milhares de espécies de peixes, mamíferos, aves e plantas, além de contribuir diretamente para o regime de chuvas em diversas regiões da América do Sul.

Patrimônio mundial

Mais do que um gigante em dimensões, o Rio Amazonas representa um dos principais patrimônios naturais da humanidade. Sua importância vai além da navegação e do abastecimento de água, influenciando o clima, a economia e a conservação da floresta amazônica.

Pesquisadores continuam estudando suas características, que ainda revelam novos dados sobre sua extensão, profundidade e funcionamento, reforçando o papel estratégico desse rio para o equilíbrio ambiental do planeta e para a preservação dos recursos hídricos mundiais.

Confira mais detalhes desse lugar incrível!

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!