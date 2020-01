Homem que estava atacando mulheres em pontos de ônibus, enfim, é preso

Ele foi reconhecido pelas vítimas e já tinha passagem por outro delito

Policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar prenderam nesta segunda-feira (27), no bairro Itamaraty, região Norte de Anápolis, um homem de aproximadamente 30 anos que, apenas durante esta manhã, cometeu três roubos pela cidade.

Conforme a corporação, o autor se aproveitava do momento em que mulheres estavam sozinhas em pontos de ônibus, se deslocando para o trabalho, para as ameaçar com uma arma e pegar os celulares delas.

A equipe então fez um levantamento das características do homem, bem como os detalhes da moto que ele pilotava, e realizou o cerco policial.

Junto dele foi encontrada a arma, que logo ficou constatado pelos agentes que se tratava de um simulacro, além dos três celulares roubados das vítimas.

Encaminhado à Central de Flagrantes e identificado pelas mulheres como sendo o assaltante, o homem também já tinha passagem por receptação e foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

