Policial baleado no Recanto do Sol não precisou ficar internado, diz HUANA

Confronto terminou com bandido morto e diversas apreensões

Já recebeu alta o policial militar que ficou ferido em um confronto, no final da noite de quarta-feira (15), no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis.

Em nota ao Portal 6, enviada nesta quinta-feira (16), o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) informou que o paciente sofreu apenas escoriações e, por isso, não precisou ficar internado.

O soldado foi atingido com um disparo de arma de fogo no abdome, mas a bala ficou presa no colete.

O caso, que envolveu equipes do 28° BPM e Força Tática Municipal, ocorreu após um rapaz apresentar atitude suspeita na rua e correr para dentro de uma casa ao avistar a viatura.

O portão da residência ficou aberto e os policiais precisaram revidar ao serem recebidos a tiros enquanto tentavam entrar para fazer uma abordagem de rotina.

Duas pessoas conseguiram pular o muro e fugir. Já um outro homem também foi atingido e morreu antes mesmo do socorro chegar.

No local, foram apreendidos um revólver calibre 32, uma balança de precisão, dinheiro e várias porções de maconha.

