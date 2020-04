Fábrica de Anápolis doa milhares de máscaras para ajudar profissionais da saúde

Expectativa é que todos que estão lutando diretamente contra o coronavírus fiquem mais protegidos

Instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Linea Alimentos fará a doação de 2,5 mil máscaras para os cerca de 900 profissionais de saúde que estão atuando na linha frente do combate ao novo coronavírus.

Os objetos, que estão sendo produzidos pela família do presidente da empresa, Marcelo Limírio Filho, são feitos com uma tiara de cabelo e folha de acetato em tamanho A4. O custo médio da unidade é de R$ 3.

Toda a matéria-prima é comprada pela internet e é possível produzir cerca de 150 máscaras por hora.

Em Anápolis, as doações serão destinadas às cinco unidades de referência do Coronavírus e no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Esposa de Marcelo, Maria Fernanda Almeida Cunha Limírio Gonçalves afirmou que a ajuda também será estendida a Silvânia, Goianira e Leopoldo de Bulhões.

“A ideia é incentivar outras pessoas e famílias a fazerem o mesmo. É uma forma de usarmos bem o nosso tempo, ajudando aqueles que arriscam as próprias vidas para tentar salvar outras pessoas; e por outro lado, ensinar as crianças na prática a se preocuparem com o próximo”, explicou.

