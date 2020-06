Iniciado a partir de uma denúncia feita pelo deputado estadual Humberto Teófilo, o polêmico caso envolvendo a construção de um shopping no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) se tornou um verdadeiro escândalo.

Após a denúncia, o órgão responsável pelo acordo de cessão do terreno, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), foi investigado mais a fundo por uma série de reportagens do O Popular, que trouxeram mais revelações sobre a negociação suspeita.

O Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta sexta-feira (19) conversou com Fabiana Pulcineli, a principal repórter de política do jornal, para saber os detalhes da investigação.

Ela contou um pouco dos bastidores, compartilhando vários detalhes que culminaram na grande repercussão que o caso obteve.

De acordo com a jornalista, problemas com a divulgação do grupo que, supostamente, investiria no projeto e o valor de venda do terreno foram alguns dos fatores que causaram certa estranheza aos olhos da reportagem e que acabaram por contribuir, mais uma vez, para a intervenção do Governo Estadual, rompendo o contrato unilateralmente.

A repórter também destacou que teve dificuldades para se comunicar com a Codego, por conta da demora nas respostas do órgão e até mesmo omissão em alguns casos.

“Teve muita demora e também muita coisa que eu não recebi resposta. Eu fazia as perguntas por tópicos, item por item, e eles por diversas vezes respondiam de forma geral com um só parágrafo, deixando vários detalhes e questionamentos sem resposta”, explicou a jornalista.

“No dia que eu descobri o desaparecimento dos pareceres, eu pedi uma explicação e eles simplesmente disseram que não iriam comentar o assunto”, pontuou.

“Eu tive que recorrer à Secretaria de Comunicação (Secom) do governo para pedir um posicionamento, aí eles interviram e solicitaram uma nota oficial do órgão. Então acabou que teve essa grande demora e dificuldade para conseguir os posicionamentos deles”, acrescentou Fabiana.

A entrevista completa, com muito mais detalhes sobre os bastidores do caso, pode ser ouvida nas principais plataformas de streaming disponíveis.

