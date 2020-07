O Ministério Público de Goiás (MP-GO) entrou com uma ação civil pública, por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, contra quatro ex-presidentes e dois ex-diretores da Saneago.

O órgão alega que a companhia agiu com negligência e falta de zelo na manutenção de obras do Córrego dos Correios, em Anápolis.

Essa displicência teria causado um dano de R$ 494.336,73 ao município e o MP pediu o congelamento dos bens de Jalles Fontoura de Siqueira, José Carlos Siqueira, José Taveira Rocha, Luiz Humberto Gonçalves Gomes, Olegário Martins Teixeira Neto e Júlio Cézar Vaz de Melo,

De acordo com a promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, um inquérito foi instaurado em 2017 para investigar o rompimento de um interceptor, que despejou milhares de litros de esgoto no córrego, que deságua no Ribeirão das Antas.

O derramamento teria provocado a degradação da qualidade da água e exposto a saúde humana, uma vez que o conserto da ruptura demorou mais de um mês para começar e precisou de um prazo de 12 dias para ser concluído.

O MP afirma ainda que os danos ambientais em Anápolis poderiam ter sido evitados se os responsáveis tivessem tomado todos os cuidados adequados.

Por isso, além da restituição do dano, há também uma multa que equivale ao dobro da quantia. A soma dos dois é de quase R$1,5 milhão.