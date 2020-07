Goiás enfrentará nos próximos dias uma fase aguda da pandemia do novo coronavírus, com aumento de casos e óbitos pela Covid-19. Pelas projeções dos pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG), esse período deve ir até 27 de julho.

Em todo o estado, já há mais de 46 mil casos e 1.193 mortes registradas. Os índices de ocupação de leitos de UTI e enfermaria voltados ao tratamento da Covid-19 também seguem em alta, com a capacidade já esgotada na rede privada e em 84% de ocupação na rede pública.

Ismael Alexandrino, titular da Secretaria de Estado da Saúde, explica que apesar desse crescente aumento na ocupação de leitos hospitalares, tanto a rede pública quanto a particular estão aptas a ampliar esses atendimentos emergencialmente.

“A rede privada destina parte de sua capacidade de Unidade de Terapia Intensiva para Covid em cerca de 15%, mas eles têm capacidade de transformar leitos não Covid em leitos Covid, assim como nós também”, disse em entrevista à TV Brasil Central.

“Mas é fato que estamos vivendo uma grande pressão nos sistemas de saúde, com aumento no número de casos e internações”, completou o secretário, informando que teve início nesta quarta-feira (22) a testagem em massa anunciada pelo Governo de Goiás.

Segundo ele, a ação em parceria com a Fiocruz vai abarcar abarcar 240 mil pessoas em 78 municípios. Do tipo PCR, os testes serão organizados por meio do Dados do Bem. Lá, a pessoa se cadastra e é remetida a um posto de saúde. O resultado sairá no próprio aplicativo.

Pelo Twitter, a Secretaria de Estado do Governo (Segov) informou que o início da testagem em massa tem a previsão de ainda nesta semana entrar em operação em Anápolis.

#Coronavírus O governo_go inicia, a partir de hoje, a ampliação da testagem e do monitoramento, com o uso do aplicativo Dados do Bem. A ação começa por Goiânia, com quatro locais de testes RT-PCR. Ainda nesta semana deve entrar em operação na cidade de Anápolis. pic.twitter.com/Dkxe6eSpjI — Segov (@Segovgoias) July 22, 2020