Últimos dias para se inscrever em processo seletivo com salários de mais de R$ 4 mil em Trindade

Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental incompleto, médio e superior

Davi Galvão Davi Galvão -
Professor ensina estratégia de como passar em concurso mesmo sem dominar todo o conteúdo. processo seletivo, inscrições
Concurso sendo realizado (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Termina nesta quarta-feira (06), o período de inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Trindade com salários que chegam a R$ 4.170,40.

O maior volume de vagas para profissionais graduados concentra-se na área de assistência direta. O cargo de assistente social lidera a lista com 36 vagas no total, seguido por psicólogo, que soma 25 vagas.

O edital também oferece 1 vaga para as seguintes áreas: advogado, pedagogo, supervisor de cadastros e técnico de análise de dados e sistemas.

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Prosseguindo para as áreas de formação média ou técnica, o destaque é a função de orientador social, com 48 vagas distribuídas entre a Proteção Básica e o CREAS.

O cargo de cadastrador/entrevistador/digitador conta com 16 vagas. Na área de acolhimento e ensino, há 8 vagas para monitor/cuidador (divididas entre turnos diurno e noturno), 4 vagas para auxiliar de monitor/cuidador, 3 vagas para técnico de referência do SCFV, 2 vagas para instrutor de idiomas e 2 vagas para instrutor de libras.

As oficinas de capacitação do processo seletivo oferecem 12 vagas no total, sendo 2 vagas para cada uma das seguintes áreas: música/violão, inclusão digital, costura, panificação, artes marciais e dança. Por fim, para o nível fundamental, estão disponíveis 2 vagas para cozinheira.

Para concorrer, os candidatos devem realizar a inscrição de forma gratuita e presencial na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Avenida Manoel Monteiro, no Centro de Trindade.

O atendimento ocorre nos períodos das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. A seleção será realizada por meio de análise curricular, comprovação de experiência e entrevistas, estas últimas previstas para o período de 21 a 27 de maio.

Os contratos terão validade de até um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Para mais informações, interessados podem consultar o edital do processo seletivo.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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