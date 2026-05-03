Tecnologia transforma bicicleta comum em elétrica com até 50 km de autonomia; veja como funciona

Para quem anda de bicicleta, novidade mira quem quer mais praticidade nas pedaladas, sem abandonar o modelo que já usam no dia a dia

Gustavo de Souza - 03 de maio de 2026

(Imagem: Divulgação/CYPLORE)

Para quem usa bicicleta no dia a dia, qualquer ajuda em subidas, trajetos longos ou trechos mais pesados pode fazer diferença. Ainda assim, trocar de modelo nem sempre é uma opção simples, principalmente quando o ciclista já está acostumado à própria bike.

É nesse cenário que uma novidade da Cyplore tem chamado atenção. A empresa apresentou um sistema compacto que promete modernizar bicicletas compatíveis sem exigir a compra de uma e-bike nova.

O produto é um kit de conversão voltado principalmente para bicicletas road (modelos de estrada, feitos para velocidade no asfalto) e gravel (modelos mais versáteis, que rodam bem em diferentes superfícies).

A Cyplore trabalha com duas configurações: Flex e One. A primeira versão é a mais leve, com peso declarado de 1,7 kg no conjunto, e permite a montagem do motor em uma roda compatível.

Já a segunda vem como uma roda traseira completa, com o motor integrado. Ela facilita a instalação, mas tem peso maior — cerca de 2,5 kg.

De acordo com a fabricante, a autonomia pode passar dos 50 km, dependendo do terreno, do peso do ciclista, do vento e do nível de assistência usado. O sistema tem motor de 250 W, torque de 23 Nm e bateria de 111 Wh.

O kit também conta com controle para alternar modos de uso e integração com dados de pedalada. A Bikerumor informou que o lançamento foi feito por meio de campanha no Kickstarter, plataforma de financiamento coletivo.

Ou seja, por enquanto, trata-se de um produto que busca fundos para se concretizar, ainda sujeito à produção e entrega final aos apoiadores.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!