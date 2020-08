A Fábrica do Empreendedor, juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abriu 20 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação em Anápolis.

As aulas serão ministradas integralmente pela internet e há, ao todo, 18 opções de turmas disponíveis.

O objetivo da iniciativa é auxiliar na retomada da economia, de forma que, em um cenário pós-pandemia, os alunos estejam prontos para encontrar boas oportunidades no mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas diretamente no site do Senai, mas os interessados devem ler primeiro o edital para apresentar toda a documentação exigida.

Veja os detalhes de todos os cursos disponíveis

ALMOXARIFE – Fomentar o conhecimento técnico para formar o profissional almoxarife, visando inserir este profissional na realidade industrial emergente, por meio da modalidade de ensino a distância com a finalidade de ampliar a oferta de profissionais especializados, contribuindo para o desenvolvimento técnico, econômico e social da indústria e do Estado.

ASSISTENTE AMBIENTAL – Compreender as ações e fatores que contribuem para o desequilíbrio ambiental.

ASSISTENTE DE CONTROLE DE QUALIDADE – Executar trabalhos pertinentes à gestão de qualidade, identificando os tipos de ferramentas da qualidade apropriadas para diagnosticar e solucionar problemas.

ASSISTENTE DE DISTRIBUIÇÃO – Planejar e executar as operações dos processos logísticos, atendendo a produção de bens e serviços, em conformidade com as normas de saúde, higiene, meio ambiente e segurança e legislação vigente.

ASSISTENTE DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS – Formar profissionais capazes de planejar, colocar em operação e controlar as atividades de logística de uma empresa, utilizando as metodologias e tecnologias atualizadas de gestão.

ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO – Planejar e executar as operações dos processos logísticos, atendendo a produção de bens e serviços, em conformidade com as normas de saúde, higiene, meio ambiente e segurança e legislação vigente.

ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS – Planejar e Executar as operações dos processos logísticos, atendendo a suprimentos de bens e serviços, em conformidade com as normas de saúde, higiene, meio ambiente e segurança e legislação vigente.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA – Tem responsabilidades de análise que envolvem manipulação e reconhecimento de microrganismos, utilização de microscópios e preparo de lâminas, além da organização e controle de estoque de materiais e reagentes. O descarte de resíduos sólidos e líquidos também está no escopo de suas atribuições, devendo ser realizado de acordo com normas ambientais.

CONTROLADOR E PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO – Fomentar o conhecimento técnico para formar o profissional Controlador e Programador de Produção, visando inserir este profissional na realidade industrial emergente, por meio da modalidade de ensino a distância, com a finalidade de ampliar a oferta de profissionais especializados contribuindo para o desenvolvimento técnico, econômico e social da indústria e do Estado.

DESENHISTA DE MODA – Realizar desenhos técnicos e de moda, manualmente e com auxílio de softwares, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, ergonomia e seguindo princípios estéticos e antropométricos.

DESENHISTA MECÂNICO – Preparar profissionais para desenvolver e interpretar desenhos técnicos por meio da utilização de instrumentos e softwares específicos, trabalhando sob supervisão técnica, de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

DESENHISTA TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES – Criar desenho de arquitetura de edificações em escritórios de projetos de construção civil, utilizando instrumentos de desenho técnico e software específico, seguindo orientações do projetista, normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho.

INSPETOR DE QUALIDADE – Controlar medidas de peças de acordo com projeto, utilizando instrumentos de medição com base em procedimentos, em normas técnicas, normas de qualidade, do meio ambiente, saúde e segurança.

INSTALADOR E REPARADOR DE REDES DE COMPUTADORES – Instalar e manter infraestrutura física, sistemas operacionais cliente e equipamentos ativos de rede, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.

MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES – Executar a montagem e manutenção de computadores e a instalação e configuração de periféricos, aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e preservação ambiental.

OPERADOR DE COMPUTADOR – Instalar, configurar e utilizar aplicativos de escritórios, sistemas operacionais cliente e softwares de internet, preparando profissionais para organizar a entrada e saída de dados em sistemas de informação, de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES – Aumentar o conhecimento e treinamento de técnicos e operadores que atuam na área de tratamento de efluentes industriais da empresa.

SUPERVISOR INOVADOR – Desenvolver competências e habilidades para atuar em setores industriais, na administração, supervisão e coordenação de equipes de trabalho, em nível tático, por meio de técnicas de planejamento, controle de desempenho, custos e gestão de pessoas.