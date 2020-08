Todos os anos, a Ala 2 de Anápolis conta com uma celebração muito tradicional, tratada como sagrada dentro da unidade.

Se trata do ‘Bródio dos Jaguares’, evento que reúne os pilotos operacionais do 1º Grupo de Defesa Aérea (GDA) – que são reconhecidos pelo apelido por serem pilotos de caça, assim como o animal é famoso por ser um exímio caçador.

Participam também os chamados ‘Jaguares Honorários’, que são militares ou civis que contribuíram para o sucesso de missões do grupo.

A edição deste ano, que foi a realização de número 44, aconteceu neste sábado (15) e teve muitas novidades – boas e ruins.

A parte ruim fica por conta, obviamente, da pandemia do novo coronavírus, que impediu a clássica reunião presencial de todos os participantes – que tiveram que se contentar com uma transmissão ao vivo realizada no dia.

Inclusive, a transmissão foi gravada e postada na íntegra no Youtube.

Por outro lado, o Bródio de 2020 contou com uma participação especial: o próprio Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez esteve presente para contemplar a comemoração.

“Estar em Anápolis, estar na Ala 2, é sempre motivo de imensa satisfação por podermos desfrutar desta atmosfera operacional, a verdadeira essência de nossa Instituição. Desde sempre, esta Base desatacou-se por seu elevado valor estratégico na defesa de nossos céus”, destacou o comandante.

A pandemia pode ter impedido a reunião dos ‘jaguares’, mas as limitações do evento pararam por aí.

Mesmo que de forma remota, todas as tradicionais celebrações e homenagens aconteceram normalmente.

Lembranças de histórias marcantes, adição de novos membros ao seleto grupo e premiações individuais para o piloto e mecânico mais eficientes do ano foram algumas delas.