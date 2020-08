Uma indústria de garrafas PET está com vagas abertas para contratar seis auxiliares de produção para trabalhar em Anápolis.

Responsável pelo recrutamento e realização de entrevistas, a empresa de RH Alcântara Consultoria receberá o currículo dos candidatos até o próximo sábado (22).

Para o cargo é necessário ter ensino fundamental completo e um meio de transporte. Será um diferencial ter experiência com produção industrial.

A seleção só contempla homens, que deverão atuar de segunda a sábado, das 16h às 23h.

O salário é de R$ 1.151 e os selecionados também receberão vale alimentação, vale transporte ou ajuda de custo, assiduidade e adicional noturno.

Currículos devem ser enviados para o e-mail [email protected] com o nome da função desejada no campo do assunto.