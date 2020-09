O Comando de Ensino da Polícia Militar tornou público, nesta terça-feira (15), o edital com informações sobre o processo seletivo que irá selecionar mais de 16 mil estudantes, de todo o estado, para compor as vagas disponíveis nos colégios militares.

Em Anápolis, um total de 605 oportunidades foram disponibilizadas entre as três unidades do município. Deste montante, 275 são para início imediato e 330 para a formação do cadastro reserva.

As vagas imediatas são destinadas apenas para os estudantes que ingressam no chamado ‘Ensino Fundamental II’, especificamente no 6º ano – primeira série disponível nos colégios da Polícia Militar.

Já as vagas que compõe o cadastro reserva oferecem oportunidades também para as demais séries do fundamental (7º, 8º e 9º) e para todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano).

Unidade referência, não só na cidade mas em todo o país, o CEPMG Dr. César Toledo, localizado no Jardim Alexandrina, terá 100 vagas abertas para o ingresso de novos alunos e 120 para a lista reserva.

No CEPMG Polivalente Gabriel Issa, na Vila Nossa Sra. D’Abadia, foram disponibilizadas 100 vagas para os ingressantes do 6º ano do Ensino Fundamental, além de 105 reservas.

Já o CEPMG Arlindo Costa, última unidade a ser instalada no município e localizada na Vila Santa Isabel, terá 75 oportunidades imediatas e 105 vagas para formação do cadastro reserva.

O período de inscrições terá início no dia 05 de outubro e se estenderá até o final do mesmo mês, no dia 30. Para se inscrever, os responsáveis precisam acessar o seguinte link: cepmgo.gr8.com.br.

Neste ano em específico, devido a pandemia do novo coronavírus, o tradicional sorteio será realizado de forma inteiramente online e com transmissão ao vivo nas redes sociais do Comando de Ensino.