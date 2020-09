Desde que um bebê nasce, os pais de imediato já ficam cheios de ansiedade pelo feliz momento em que vão ouvi-lo dizer pela primeira vez um “mamá” ou “papá”.

É a partir daí que a comunicação com o bebezinho, que antes era restrita a gestos, olhares e sorrisos, começa a se ampliar e novos sons vão surgindo e se desenvolvendo até que se tornem frases completas.

No entanto, nem sempre a evolução ocorre dessa maneira e os genitores ficam assustados e se questionando se, ao longo do crescimento, o filho vai conseguir superar todas as barreiras que o impede de conversar bem.

Para algumas crianças, o desenvolvimento ocorre naturalmente conforme o tempo passa. Porém, o ideal é buscar a opinião de um profissional, pois caso se trate de algum problema, é possível reverter o quanto antes.

Em Anápolis, se destaca nesse segmento a Therapies Love Kids, que tem profissionais qualificadas na área de Fonoaudiologia para diagnosticar e tratar o atraso de fala nas crianças.

Como o nome já diz, esse atraso nada mais é do que uma criança que não consegue desenvolver corretamente a habilidade de conversar. Muitas ate conseguem formar frases ou palavras para se expressar, mas nem sempre é possível entendê-las com clareza.

Dentre os fatores que podem provocar esse problema estão o transtorno de linguagem, falta de estímulo adequado, apraxia de fala na infância, problemas auditivos, autismo e prematuridade.

Cada um desses fatores só pode ser definido com precisão a partir de uma série de avaliações, que identificará se a evolução da criança está ou não ocorrendo no tempo certo.

