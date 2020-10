O atual prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), chegou a 30,7% das intenções de votos e assumiu a liderança numérica na busca pela reeleição, após uma queda de 13 pontos percentuais do deputado estadual Antônio Gomide (PT), que foi para segunda posição com 28,9%. É o que indica a segunda rodada da Serpes/O Popular divulgada pelo jornal impresso neste sábado (31).

Márcio (MDB) e Valeriano (PSL) foram os únicos outros candidatos que também apresentaram crescimento. O odontólogo saltou de 1,7% para 6% e o ex-chefe de Procon foi de 2,7% para 5%

Os números se referem à pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados aos eleitores em cartela e dentro da margem de erro de 4,9 pontos percentuais, Gomide se mantém tecnicamente empatado com Roberto. Um cenário já constatado em sondagens internas dos partidos e bem diferente da primeira rodada Serpes/O Popular, que apontava o petista próximo de vencer no primeiro turno com 24,5% à frente de Roberto.

Veja a evolução completa:

Roberto Naves (PP) – 30,7% (tinha 17% na primeira)

Antônio Gomide (PT) – 28,9% (tinha 41,9% na primeira)

Márcio Corrêa (MDB) – 6% (tinha 1,7% na primeira)

Valeriano (PSL) – 5% (tinha 2,7% na primeira)

José de Lima (Patriota) – 2,5% (tinha 3% na primeira)

João Gomes (PSDB) – 1,7% (tinha 3,2% na primeira)

Delegado Federal Humberto (PSD) – 1,2% (tinha 1,7% na primeira)

Josmar da Mouragás (PRTB) – 0,5% (tinha 1% na primeira)

Douglas (PSOL) – 0,5% (tinha 1% na primeira)

Nulo/Não votaria – 8% (era 9,7% na primeira)

Indecisos – 15% (era 17,5% na primeira)

O instituto ouviu 401 eleitores, ouvidos presencialmente entre os dias 27 e 28 de outubro. O nível de confiança é de 95%.