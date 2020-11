Através de um denúncia anônima de violência doméstica, policiais militares foram até a Vila João Luiz de Oliveira, em Anápolis, e acabaram descobrindo outro crime grave.

É que quando chegou no endereço, a equipe encontrou uma jovem de 23 anos que contou ser constantemente agredida pelo companheiro, que é menor de idade.

Cansada da situação, ela decidiu denunciar a violência. Para isso, porém, teve de revelar que o motivo de tantas discussões seria o fato de estarem vendendo drogas juntos.

Questionada de onde estavam os entorpecentes, a garota retirou um pacote de crack de dentro do sutiã e apontou que havia dinheiro, com os lucros do comércio ilícito, dentro de uma penteadeira.

Dois homens apareceram no local neste exato momento para comprar as drogas. Eles também acabaram detidos para responder por posse de drogas para uso pessoal.

A jovem então apontou onde estava o amásio. Quando estavam chegando na residência, o rapaz viu a viatura e tentou fugir, lançando porções de cocaína em direção a casa de vizinhos.

Ele, porém, acabou interceptado, enquanto os próprios moradores recolhiam as drogas e agradeciam aos policiais pela intervenção.

Parentes do garoto ainda teriam tentado tumultuar o trabalho dos policiais, sendo necessário acionar reforço da Força Tática Municipal e Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

Na casa dele havia meia barra de maconha prensada, R$1.247 advindos das vendas ilícitas e dois rolos de papel filme.

Encaminhados à Central de Flagrantes, a jovem foi autuada por tráfico de drogas, que é inafiançável. Já o companheiro dela, por ser menor, deverá responder por ato infracional análogo ao tráfico.