A madrugada deste sábado (07) terminou com um jovem de 25 anos esfaqueado no Residencial do Cerrado, bairro no extremo Sul de Anápolis.

Quem acionou a Polícia Militar foi um morador, que estava em casa com a esposa e filho quando ouviu uma pessoa pedindo socorro no lote ao lado.

Ele se levantou para olhar o que estava acontecendo e percebeu que a vítima era o namorado da vizinha, que estava sozinho no local, já que a companheira trabalha no turno da noite.

O jovem teve de ser socorrido às pressas por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No entanto, antes de ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), contou aos policiais que não sabe quem foi que o esfaqueou.

Ele afirma apenas que ouviu alguém se aproximando de repente e dizendo “perdeu, perdeu”. A faca o atingiu no abdômen e o autor não levou nenhum pertence da vítima.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com o HUANA, que informou que o paciente está consciente, orientado e estável.

O caso já foi registrado na Polícia Civil e deverá ser investigado como lesão corporal dolosa.