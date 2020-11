Em contato com o Portal 6, a administração do Colégio Galileu, no bairro Jundiaí, informou que o prédio conta sim com acessibilidade.

Durante a manhã deste domingo (15), uma eleitora de 90 anos foi ao local para votar, mas foi orientada a voltar para casa se não conseguisse subir as escadas.

A situação foi acompanhada pela reportagem do Portal 6, que estava na unidade para acompanhar o voto de candidatos no colégio.

Segundo a administração do Galileu, um elevador foi instalado no início deste ano e há uma cadeira de rodas elétrica embaixo das escadas.

1 de 2 - + 1. (Foto: Divulgação/ Colégio Galileu) Galileu elevador 2. (Foto: Divulgação/ Colégio Galileu) Galileu corredor

“Toda essa estrutura foi colocada à disposição da Justiça Eleitoral”, garantiu uma gestora da instituição.

“Salientamos que os responsáveis pela organização deste local de eleição, no momento da visita, informou que nem seria necessário o elevador. Informamos ainda que haviam mais salas disponíveis para votação no térreo. O diretor da instituição, professor Ednaldo, deixou seu contato telefônico com a responsável para qualquer eventualidade, uma vez que não era permitida a presença de nenhum funcionário do colégio”, relatou.

