A Campanha de Vacinação Contra a Raiva, da Prefeitura de Anápolis, será encerrada no dia 11 de dezembro. Até o momento, 14 mil cães e gatos já receberam as doses na cidade.

Para incentivar os donos que ainda não imunizaram os animaizinhos de estimação, ações estão sendo realizadas pela cidade em pontos fixos e através do castramóvel.

Os pontos fixos funcionam de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, na Faculdade Anhanguera (pátio de entrada dos alunos), no Hospital Veterinário da Faculdade Anhanguera, no Setor Bougainville, e no Centro de Zoonoses.

Nas quintas e sextas, das 14h às 17h, as vacinas também ficam disponíveis na Clínica Ivet, localizada no estacionamento do Jaiara Shopping.

O castramóvel auxiliará na campanha levando as doses para outros bairros de Anápolis. Confira a agenda da próxima semana.

Segunda-feira (07) – Feirão coberto do Recanto do Sol

Terça-feira (08) – Escola Municipal Miguel Pedreiro, na Nova Vila Jaiara

Quarta-feira (09) – Feirão coberto do Jundiaí

Quinta-feira (10) – Centro Cultural do Filostro Machado

Sexta-feira (11) – Estacionamento do Estádio Jonas Duarte