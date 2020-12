Aos de 94 anos, o médico Henrique Maurício Fanstone teve a prisão decretada pela juiza Marianna Azevedo Lima Siloto.

O mandado foi cumprido na sexta-feira (18) e se refere ao não pagamento de R$ 77.816,77, referente a uma dívida acumulada de pensão alimentícia.

Por conta da idade avançada, de problemas cardíacos do médico e da pandemia da Covid-19, a magistrada determinou que ele cumpra a decisão em regime domicilar.

Mas ressaltou no documento, obtido pelo Portal 6, que a prisão “somente será revogada após o pagamento do valor integral da dívida”.

Henrique Maurício Fanstone já foi deputado federal, vice-prefeito de Anápolis e vereador. Ele é um dos filhos de James Fanstone, fundador do Hospital Evangélico Goiano (HEG).

O Portal 6 não conseguiu contato com a defesa do médico nem com o HEG. O espaço está aberto caso alguns dos citados queiram se pronunciar.