Após o reconhecimento do curso de Medicina como um dos 18 melhores do país, a UniEVANGÉLICA reafirma sua excelência na oferta de ensino superior no Brasil e conquista a nota 5 no MEC, conforme o Conceito Institucional (CI) divulgado na última quinta-feira (24) pelo Ministério da Educação.

O CI representa o desempenho de uma Instituição de Ensino Superior, obtido após uma série de avaliações in loco do MEC.

São avaliados os cursos de graduação e pós-graduação das instituições, a estrutura física, além dos projetos de ensino, pesquisa e extensão. O índice atesta a qualidade institucional sob todos os aspectos, com foco no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

“Estamos vivendo momentos de intensa alegria na UniEVANGÉLICA. Nosso curso de Medicina foi nota 5 e agora a instituição como um todo recebe o mesmo conceito. Isso fortalece nosso projeto de conversão do Centro Universitário de Anápolis em universidade”, explica o Reitor Carlos Hassel Mendes.

Nos últimos dias, uma equipe de avaliadores do MEC esteve na Instituição para avaliar sua estrutura e funcionamento. Com a obtenção do conceito 5, a expectativa é que em breve a UniEVANGÉLICA possa receber o título de Universidade Evangélica de Goiás.

Ernei de Oliveira Pina, Chanceler do Centro Universitário de Anápolis e Presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE), evidenciou importantes investimentos na UniEVANGÉLICA que garantiram o reconhecimento da comunidade e foram fundamentais para a avaliação positiva do MEC.

“A Nota 5 é um conjunto de fatores, que inclui capacitação do corpo docente, contratação de profissionais, investimentos em estrutura, maior vínculo com a comunidade e ampliação da oferta de cursos. A excelência da Instituição nos levou a essa conquista importantíssima”.

Universidade

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA está próximo de se transformar em uma universidade.

Com quatro mestrados e dois doutorados em andamento, a Instituição, por decisão do conselho da Associação Educativa Evangélica, protocolizou no Ministério da Educação o processo de recredenciamento institucional com vistas à conversão da UniEVANGÉLICA em Universidade Evangélica de Goiás.

“Esse foi um sonho dos nossos fundadores, em 1947, quando eles fundaram a Associação Educativa Evangélica, ano em que o Colégio Couto Magalhães foi incorporado e o Colégio Álvaro de Melo, localizado em Ceres, foi criado. Eles já pensavam em universidade. Nós estamos devendo isso a eles, aos nossos visionários fundadores”, reconhece o Reitor Carlos Hassel.

Conforme afirmou, “esse é um momento histórico nesses 72 anos para toda a comunidade acadêmica”.

“O sonho, o desafio está diante de nós”, evidencia ainda Carlos Hassel Mendes.