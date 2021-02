O casamento é um momento muito especial para um casal. Na hora do planejamento, tudo o que os noivos querem é que todos os detalhes saiam perfeitos.

Para que esse sonho se concretize, no entanto, o evento precisa contar com algo que emocione e desperte o amor em todos os convidados: a música.

Em Anápolis, se destaca neste segmento a Elevatto, que realiza shows em todos os tipos e tamanhos de casamento.

Devido à pandemia da Covid-19, foram muitos os casais que tiveram de adiar o grande dia. Por isso, a Elevatto decidiu presentear os noivos da cidade com uma demonstração ao vivo.

O evento é totalmente gratuito e acontecerá no dia 10 de fevereiro, às 20h, no Espaço Premium. Podem participar aqueles que estão com casamento marcado e ainda não decidiram qual banda contratar.

“Não podemos receber muitas pessoas por causa da pandemia, por isso as vagas são limitadas. Vivemos um período muito difícil para nossa classe. Foram seis meses sem trabalhar. Depois fomos voltando aos poucos”, explicou Thiago Phillipe, proprietário da Elevatto.

“Ainda estamos apreensivos em relação à pandemia, com medo de fechar tudo novamente. Mas esse evento é para trazer esperança aos noivos. Música é vida e queremos trazer alegria aos corações nesse dia. Tenho certeza que vai ser especial”, acrescentou.

1 de 3 - + 1. (Foto: Divulgação) 2. (Foto: Divulgação) 3. (Foto: Divulgação)

Para confirmar presença, é necessário entrar em contato com a Elevatto pelo WhatsApp (62) 9 9280-0736.

Parceiros

Além da banda, outros fornecedores da área de casamentos também estarão no local para prestar apoio ao evento.

Ao fim da demonstração, todos os convidados ainda poderão participar de um coquetel especial.

Lembrando que não será possível ver a apresentação pelas redes sociais. Todo o evento será exclusivo para quem estiver presencialmente acompanhando o show.

Cuidados

Para garantir que todos os noivos e parceiros estejam em segurança, a Elevatto vai tomar todas as precauções contra a Covid-19. Dentre os cuidados estão: