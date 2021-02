Os olhos são uma parte extremamente importante do corpo. Afinal, é com ele que se vê para onde ir e é por ele que se enxerga as pessoas amadas.

Com o avanço da idade, porém, é comum que a visão comece a ser prejudicada e a parte cristalina dos olhos vá perdendo a transparência e se tornando mais opaca. São as conhecidas e temidas cataratas.

Há ainda muitas pessoas que não sabem como agir e quando devem procurar um profissional da Oftalmologia. Por isso, a reportagem do Portal 6 conversou com o Dr. Flávio Pereira Machado.

Ele é médico oftalmologista, cirurgião de cataratas (CRM 21207 | RQE 13971) e atende no Hospital Oftalmológico de Anápolis (HOA). Mais informações pelo telefone (62) 3310-5600.

Confira a entrevista na íntegra

O que é catarata?

Dr. Flávio – Catarata é o embaçamento da lente natural dos olhos, ou seja, quando a lente natural se torna opaca. Essa lente se chama cristalino e está localizada logo atrás da pupila. As pessoas afetadas enxergam através de uma nevoa que vai se tornando cada vez mais densa. Na maioria dos casos a evolução é lenta e o paciente não percebe que está perdendo a visão, só se dando conta nas fases mais avançadas. Se não for tratada, a catarata pode levar a cegueira. Entretanto, com as técnicas cirúrgicas modernas, a lente natural turva pode ser substituída por uma lente artificial 100% transparente e, assim, devolver a visão clara e nítida ao paciente.

Quais são as causas da catarata?

Dr. Flávio – A causa mais comum da catarata é o envelhecimento. Com o passar dos anos o cristalino vai perdendo sua transparecia e elasticidade além de se tornar maior e mais denso. Essas modificações estão relacionadas com alterações metabólicas do cristalino e podem ser aceleradas pelo tabagismo, pela exposição solar excessiva, diabetes, entre outras causas. A catarata também pode ocorrer em pacientes jovens, devido a traumas oculares ou uso de medicamentos. Há também a catarata congênita que ocorre ao nascimento (casos raros).

Como é feito o diagnóstico da catarata?

Dr. Flávio – O diagnóstico da catarata é muito simples para o oftalmologista. O paciente acometido terá a acuidade visual reduzida, diminuição da sensibilidade ao contraste, desconforto em ambientes muito iluminados e um cristalino opaco. Para visualizar o cristalino o oftalmologista utiliza um microscópio conhecido como lâmpada de fenda. Em cataratas muito avançadas a opacidade pode ser vista a olho nu.

Como é o tratamento da catarata?

Dr. Flávio – A má notícia é que infelizmente não é possível curar a catarata com colírios, comprimidos ou terapias alternativas. A catarata também não pode ser corrigida com óculos. A boa notícia é que a cirurgia de catarata é segura e rápida. No passado, a cirurgia era realizada através de um grande corte, por onde o cristalino era removido por inteiro e necessitava de vários pontos. Atualmente, com o auxílio de um facoemulsificador, o cristalino é fragmentado por ondas de ultrassom em pequenos pedaços, esses pedaços são então sugados por uma bomba de vácuo para dentro do aparelho. Toda a cirurgia é feita através de duas minúsculas incisões, uma de 1mm e outra de 2mm. Após a remoção do cristalino a lente é introduzida dobrada através da incisão maior. Na técnica moderna (facoemulsificação) não há necessidade de pontos, a recuperação é muito mais rápida e o resultado visual é muito melhor. A cirurgia de catarata é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo, com baixíssimos índices de complicações. É um procedimento de rotina para os oftalmologistas, realizado sob anestesia local e sem internação. O paciente tem alta no mesmo dia e retorna no dia seguinte para iniciar o acompanhamento pós-operatório.

Qual o momento ideal para realizar a cirurgia?

Dr. Flávio – No passado, as pessoas relutavam em ser operadas e só operavam quando a catarata já estava muito avançada. Hoje sabemos que uma catarata avançada é muito mais difícil de ser operada, tornando a cirurgia mais arriscada. A catarata avançada é muito dura, é maior e tem uma cápsula frágil, dificultando muito o trabalho do cirurgião. O ideal é operarmos quando o paciente já está sendo prejudicado pelo embaçamento visual mas ainda tem uma catarata moderada.

Quais os tipos de lentes intraoculares disponíveis?