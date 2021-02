Após anunciar estar curado de um câncer no pescoço, Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, revelou os momentos difíceis que enfrentou durante o tratamento. “Eu tinha certeza que ia morrer, eu estava preparado”, disse.

A declaração foi dada em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, neste domingo (21). No início de novembro de 2020, o empresário falou, pela primeira vez publicamente, sobre a doença. Ele foi submetido a uma cirurgia em outubro para a retirada de um linfonodo e recebeu o diagnóstico de que era um tumor em metástase.

Foram quatro meses de sessões de quimioterapia e radioterapia. Um dos piores momentos aconteceram no Natal, como o casal relembrou na entrevista. “O corpo dele estava cada vez mais fraco e ele sofrendo muito. Com muita dor, com muito enjoo, muito mal-estar. A ponto de, no dia 25 de dezembro, ele passar mal. Eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Eram duas da tarde, ele começou a passar mal. Ele não estava nem com a gente, na mesa do almoço. Passando mal no quarto por fraqueza. Realmente, ele teve um colapso”, disse Ana Hickmann.

Correa afirmou também que ficou 21 dias sem conseguir comer. “A comida não tinha sabor. Tudo tinha gosto de sabonete.”

Na quarta (17), em vídeo nas redes sociais, o empresário anunciou a sua cura após médicos não identificarem sinais de câncer no organismo. “De acordo com as tomografias de face, pescoço, tórax e hemograma, eu estou curado”, disse.

Na entrevista ao Domingo Espetacular, Correa afirmou que, embora ainda sinta muita fraqueza e falhas na memória, já conseguiu voltar à sua rotina. Ele também disse desejar ajudar outras pessoas diagnosticadas com câncer, mas que não têm condições financeiras de obter o tratamento adequado.

“Estou sete quilos mais gordinho, dos 23 que eu perdi. Feliz de poder de voltar a cuidar da minha família, de poder estar à frente dos negócios de novo, com algumas restrições, e de ter conseguido dar início à promessa que eu fiz, que é começar a correr atrás de quem não tem tratamento do câncer, e poder ajudar. E já comecei”, disse.

Ana Hickmann também afirmou que já planeja comemorar em fevereiro de 2023 os 25 anos de casamento deles com uma grande festa.